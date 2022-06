Trein met 243 passagiers ontspoord in Amerikaanse staat Missouri: onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn

In de Amerikaanse staat Missouri is een trein ontspoord na een botsing met een vuilniswagen. Dat meldt de spoorwegmaatschappij Amtrak. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. De Amerikaanse nieuwszender CNN spreekt over verschillende doden en meer dan 50 gewonden. Op het moment van de botsing waren er 243 passagiers aan boord.