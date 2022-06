Vakbonden Brussels Airlines dreigen "in de nabije toekomst" met nieuwe acties, ze eisen dringend oplossingen

De directie van Brussels Airlines zegt in een korte reactie dat ze "betreurt dat de vakbonden opnieuw dreigen met sociale acties in de media, alvorens rond de tafel te komen", aldus woordvoerster Kim Daenen.

Eerder erkende de directie al dat de werkdruk hoog is en dat ze bereid is om naar oplossingen te zoeken om die te verlichten. Ze besliste onder meer om 148 vluchten tijdens de zomer te schrappen, maar dat is niet voldoende voor de vakbonden. Raken aan eerder afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten is voor de directie dan weer onbespreekbaar.