Vanaf midden juli eindelijk veilig fietsen op de Turnhoutsebaan in Antwerpen

"We werken in een 10-tal fases waarbij we telkens een stukje van de Turnhoutsebaan aanpakken. Fietsers worden tijdens de werken omgeleid via een parallelle route langs achterliggende straten. Auto's via de tram- en busbaan."



De werken zijn heel weergevoelig. Als de weersomstandigheden meevallen, zouden de werken midden juli klaar moeten zijn.