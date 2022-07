Vier nieuwe winkels in Halle in strijd tegen leegstand 

De winnaars kregen een mooi geschenk. De winkel huren is het eerste jaar gratis, ze krijgen een inrichtingssubsidie van 3.000 euro, een communicatiebudget van 1.000 euro en startersbegeleiding van Unizo ter waarde van 2.000 euro. Schepen van Lokale Economie Johan Servé (Vooruit) is enthousiast over de plannen. “Ik hoor vaak zeggen dat de stad geen nieuwe winkels aantrekt maar veertig kandidaten dienden wel een project in. Ik geloof dus nog in de toekomst van ons handelscentrum. Het is een originele actie die ook concreet iets oplevert, we gaan hen nu verder begeleiden samen met UNIZO en de Verenigde Handelaars Halle."