Vriendengroep helpt politie bij arrestatie van verdachte steekpartij in centrum Oostrozebeke

De verdachte van die steekpartij moet vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer werd gisteren neergestoken in zijn appartement in de Smallestokstraat in Oostrozebeke. Hij had een koppel met een kindje op bezoek. Plots ontstond er een discussie, waarop de bezoeker de bewoner met een mes in zijn hals stak. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Hij liep onder meer een geperforeerde long op, maar is niet in levensgevaar. De verdachte was onder invloed van alcohol. De onderzoeksrechter beslist straks of hij aangehouden wordt.