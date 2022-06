Fans speculeren volop over finale van "Strangers things 4": dit zijn de wildste theorieën

Heel wat oplettende fans zien gelijkenissen tussen Will in seizoen 1 en Henry/Vecna in seizoen 4. Will is, net zoals Henry, een gevoelige en zwijgzame jongen, ook hij valt vaak uit de boot. Daarnaast vinden heel wat fans het opmerkelijk dat Will zo lang wist te overleven in de "upside down" in het eerste seizoen. Dat is volgens hen onmogelijk, tenzij je natuurlijk zélf de slechterik bent.