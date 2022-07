WZC De Lelie in Wezemaal staat onder verhoogd toezicht van Zorginspectie

"We zien dit geregeld gebeuren in commerciële woonzorgcentra ", zegt Cloet nog. "Men moet absoluut bepaalde winstmarges halen om de aandeelhouders te kunnen uitbetalen. Die winst moet je eigenlijk investeren in de zorg voor de bewoners. Laat ons hopen dat de Vlaamse overheid hier gaat ingrijpen en dat de betrokken senioren op een goede plaats terechtkunnen. Dit soort van praktijken moet je best in de kiem smoren want dit is not done", besluit Cloet.