Met de zomer voor de deur, dringend gezocht: monitoren voor zomerkampen en jeugdactiviteiten

Het wordt dan wel wat puzzelen om het bestaande aanbod rond te krijgen, voorlopig moeten er geen geplande vakanties geschrapt worden. Het heeft wel een impact op de mogelijke toekomstige groei van het aanbod. Slecht nieuws dus voor ouders die er steeds vroeger moeten bij zijn om hun kind van een felbegeerd plekje te verzekeren op een van de kampen.

"We merken dat de vraag vanuit de kinderen en jongeren veel groter is dan wat we kunnen organiseren met onze vrijwilligers", zegt Van Pottelbergh daarover met spijt in het hart. "Het is altijd een evenwichtsoefening tussen wat we willen aanbieden en wat we kunnen waarmaken."