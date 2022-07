Zware regenvlaag zorgt voor wateroverlast in Wetteren

Door de vele regen op korte tijd stonden ook enkele straten in Wetteren blank. De brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Uiteindelijk was er nergens in de huizen water binnengesijpeld, behalve in een huis waar de kelder onder water stond. En in de tunnel onder het station van Wetteren stond er ook water. Ondertussen is de wateroverlast achter de rug.