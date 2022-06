Al 15 doden na bombardement op winkelcentrum in Krementsjoek, nog meer dan 40 mensen zijn vermist

Gisteren bleek al snel de schaal van de brand en de schade na het bombardement, nadat de Oekraïense president Volodimir Zelenski beelden had getoond op zijn Telegram-kanaal. Hij zei erbij dat er 1.000 mensen aanwezig waren op het moment van het Russische bombardement. Zelenski zei nog dat het winkelcentrum "geen dreiging was voor het Russische leger" en van "geen enkel strategisch belang is. Uit machteloosheid blijft Rusland gewone burgers aanvallen", klonk het.

De raket sloeg in de namiddag in het gebouw in. De Oekraïense luchtmacht zegt dat het om een lucht-grondraket ging van het type X-22. Die zou afgevuurd zijn door een Toepolev Tu-22-bommenwerper uit de Russische regio Koersk, klinkt het.