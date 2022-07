Antoniusschool in Sint-Antonius bij Zoersel tijdje ontruimd na gasgeur

Vanmiddag is de Antoniusschool in Sint-Antonius bij Zoersel een tijdje ontruimd nadat er gas werd geroken. Zo'n 270 leerlingen werden in de buurt opgevangen. De brandweer vermoedt dat er een wolk over de school is gewaaid die de geur heeft veroorzaakt. Iedereen zit intussen terug in de klas.