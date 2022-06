Nieuw advies over vapen: "Minder schadelijk dan roken, maar nog altijd duidelijke gezondheidsrisico's"

Het was al zeven jaar geleden dat de Hoge Gezondheidsraad nog een nieuw advies had gepubliceerd over e-sigaretten. Daarin wordt andermaal benadrukt dat het minder schadelijk is dan roken, maar dat er toch gezondheidsrisico's zijn. Zo zijn de smaakstoffen en aroma's in e-sigaretten zijn meestal wel goedgekeurd voor gebruik in voedingsproducten, maar tegelijk is hun effect bij inademing nog onvoldoende bekend.