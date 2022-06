Bergruimte met Chirotenten uitgebrand in Dilbeek: "Alle winst die we maakten met evenementen, ging naar die tenten"

In de Withuislaan in Dilbeek heeft dinsdagochtend een brand een gemeentelijke bergruimte in as gelegd. In die opslagplaats had de Dilbeekse meisjeschiro Savio negentien eigen tenten gestockeerd, meldt de Chiro-afdeling dinsdagavond aan Belga. Alle tenten gingen in de vlammen op, die schade beloopt zowat 80.000 euro.