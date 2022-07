Beveren geeft groen licht voor openluchtfestival DOEL 

Als het van de gemeente Beveren afhangt zal het technofestival DOEL in de deelgemeente gewoon doorgaan. Schepen van Evenementen Laura Staut (CD&V) is erg enthousiast over het festival, en zal het dus zeker niet verbieden. "We vonden dit een goeie manier om Doel in een positief daglicht te zetten. Maar helaas is niet iedereen het daarmee eens en zijn buren bang voor overlast. Nochtans is het een kleinschalig festival met maximum 5000 bezoekers per dag. Er zou ook geen camping zijn."

Ook de kritiek van buren en verenigingen dat het festival voor veel verkeersoverlast zou zorgen, weerlegt de schepen. "De organisatie heeft echt gefocust op een goed mobiliteitsplan waarbij verschillende bussen worden ingelegd om naar daar te komen. Er wordt op een degelijke manier parking voorzien met parkeerwachters. En er is ook een fietsenparking."