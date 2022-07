Beperkte brand in restaurant veroorzaakt veel verkeershinder op Turnhoutsebaan in Borgerhout

In een restaurant op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is vanmiddag een oven in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er is vooral veel rookschade. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht omdat die te veel rook had ingeademd.

De brand veroorzaakte wel heel wat verkeershinder. De Turnhoutsebaan werd voor de hulpdiensten afgesloten tussen de Eliaertsstraat en de Bothastraat. Ook trams en bussen van De Lijn kunnen er niet passeren. De brandweer verwacht dat de Turnhoutsebaan weer vrij zal zijn tegen 16.30 uur.