Britse minister van Sport: "Competitieve vrouwensport enkel voor mensen die als vrouw geboren zijn"

Ook de Britse minister van Sport, Nadine Dorries, mengt zich nu in dat debat. Ze zat vandaag samen met een aantal sportorganisaties en maakte daarna haar eigen standpunt duidelijk op Twitter. "Dit is een complexe en emotioneel beladen kwestie, maar het is er een die al te lang ontweken is", stelt ze. "We kunnen niet ontkennen dat geslacht een invloed heeft op iemands atletische prestaties."