Premie voor Bruggelingen die terrastegels vervangen door groen

Met het project "Breek uit" wil de stad Brugge haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Elke Bruggeling die de oprit of het terras in de voor- of achtertuin uitbreekt, heeft recht op een premie van 10 euro per vierkante meter, met een maximum van 500 euro.

"Het is zo dat de regenbuien steeds heviger worden en dat de riolen al dat water soms niet meer kunnen slikken", legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) uit. "We moeten dus zoveel mogelijk gaan ontharden. Op die manier kan het water beter wegsijpelen in de grond. Ik hoop dat veel mensen op de oproep ingaan. Los van het waterprobleem is het ook leuk om de voortuinen groener te maken. Dat maakt het allemaal wat leefbaarder. Ook dat is belangrijk voor de buurt waar je woont."