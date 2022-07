Brusselsesteenweg in Mechelen wordt veiliger gemaakt

Vorige maand raakte een fietsster zwaargewond toen ze werd aangereden op het kruispunt werd aangereden door een auto. Aan beide kanten van de Brusselsesteenweg staan platanen maar die bomen zorgen er ook voor dat de zichtbaarheid aan de kruispunten niet optimaal is.

"Er kwamen in het verleden verschillende klachten over de verkeersveiligheid. Ook baanwinkels aan de kant van Zemst zorgen voor een verhoogd risico. Het fietspad in de richting van Zemst wordt enkel gescheiden van de rijweg door een klinkerstrook", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "Daarom wordt de snelheid voor de auto's verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Nadien komt er trajectcontrole." Aan het kruispunt met de Abeelstraat worden er ook verkeerslichten gezet.