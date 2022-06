Buitenwipper beruchte El Café in Elsene veroordeeld voor verkrachting van studente

Vorig jaar barstte er op sociale media een stroom aan getuigenissen los van jonge vrouwen die verklaarden aangerand en verkracht te zijn geweest door een barman van El Café en het Waf café in Elsene. Het Brusselse parket voert al lange tijd een onderzoek naar het mogelijk seksueel misbruik in de cafés. Onlangs werden nog twee mensen opgepakt voor verhoor en nadien vrijgelaten. Het is voorlopig niet duidelijk of het onderzoek zich toespitst op één barman, of dat er meerdere verdachten zijn.