De prijs van het verlies: vernieuwing bij CD&V moet (alweer) komen van iemand die niet verkozen is

Niet onlogisch. De inschatting is: De Moor is als kabinetschef voldoende juridisch en technisch onderlegd en ze zou volgens Mahdi ook over politieke feeling beschikken, maar zal zij als onverkozene de partij er weer bovenop helpen?



CD&V is op dat vlak ook niet aan haar proefstuk toe. De partij heeft nu een onverkozen voorzitter (Sammy Mahdi), een onverkozen minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden) en een onverkozen minister van Media, Jeugd en Brussel (Benjamin Dalle).



De keuze voor mensen die niet door de kiezer op een lijst verkozen zijn, is dus niet toevallig, het is eerder uit noodzaak. De partij zit in het verliezende kamp. Via verkiezingen is het dus moeilijk voor de christendemocraten om nieuwe, frisse gezichten in het parlement te krijgen, omdat die simpelweg niet verkozen raken. Dan maar op een andere manier het politieke personeel verversen.



Het was wellicht niet Mahdi's eerst keus, maar Nathalie Muylle, die geen slechte beurt maakte in de vorige federale regering, weigerde om nog eens als superinvaller op te treden, zeg maar de Dries Mertens van de CD&V te worden. De Moor dan maar.