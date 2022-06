CEO luchtvaartmaatschappij Lufthansa Group excuseert zich bij reizigers, maar "chaos kan nog tot in de winter duren"

Spohr laat in zijn e-mail weten dat nu bijna alle reisrestricties na corona opgeheven zijn, de luchtvaartsector niet helemaal kan volgen. Volgens hem zijn nog steeds te weinig medewerkers en middelen beschikbaar: "Bijna elk bedrijf in de luchtvaartbranche neemt nieuw personeel aan, alleen al in Europa zijn er enkele duizenden gepland. Bovendien beperkt de aanhoudende oorlog in Oekraïne het beschikbare luchtruim in Europa ernstig. Dit leidt tot enorme knelpunten in de lucht en dus helaas tot verdere vertragingen van vluchten."