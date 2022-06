Factchecks in 2022: van corona naar Oekraïne en terug

Betekenen deze evoluties dat corona binnenkort verdwijnt uit de factcheckrubrieken? Nee, toch niet.

Het aantal artikels over ‘pure’ corona-onderwerpen daalde dan wel in de loop van 2022, maar ook in de misleidende berichten over de oorlog in Oekraïne en andere onderwerpen waren echo’s van de coronacrisis te horen. Veel politieke misleidende berichten viseerden bijvoorbeeld internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of het World Economic Forum (WEF). In brede zin heeft de coronacrisis geleid tot een opstoot van complotdenken, en dat is heel flexibel toepasbaar op allerlei onderwerpen. Werk genoeg op de plank voor factcheckers dus.