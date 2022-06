Premier De Croo aan vooravond NAVO-top: "Enige keuze is Oekraïne helpen te winnen"

Op de top komen ook de investeringen van de lidstaten aan bod. "Ons land is heel duidelijk geweest de 2 procent (van het bbp aan defensie-uitgaven, een afspraak van de NAVO-landen uit 2014, nvdr.) te willen halen", zei De Croo. "Maar uiteindelijk is dit een 100 procent-top. We zullen alles doen om onze rol te spelen." Hij somde de bijdragen op die ons land leverde aan de verschillende NAVO-operaties, zoals onder meer in de Baltische staten. In juli moeten normaal ook genietroepen naar Roemenië trekken, om te helpen bij de bouw van meer permanentere infrastructuur voor de NAVO-troepen.



De NAVO is van plan om het aantal troepen in hoge paraatheid op te trekken tot 300.000. Wat dat concreet voor België betekent, moet nog uitgewerkt worden. "Onze defensie wordt zeer gewaardeerd", zei De Croo. "Als de vraag komt voor een grotere stationering, dan zullen we eraan beantwoorden."

De NAVO-top zelf noemde de premier "historisch". "Die was al lang gepland, maar vindt nu plaats in een volledig andere context", zei hij. "Uiteindelijk blijft de essentie wel dezelfde. De NAVO blijft een verdediging voor onze manier van leven." De eenheid die de alliantie de voorbije maanden toonde, is "niet wat men had verwacht toen ze jaren geleden zeiden dat we 'hersendood' waren", zei hij ook, met een verwijzing naar een uitspraak van de Franse president Emmanuel Macron.