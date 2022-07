De kapel van Pollare: een gebedshuis, maar binnenkort ook een kampeerplaats

De kapel van Pollare was dringend aan binnenrenovatie toe. "Daar was geld voor nodig", zegt Johan Soetaert van de kerkfabriek. "De provincie kon tussenbeide komen voor 25.000 euro, maar we kregen het geld pas als we de kapel ook op een andere manier konden benutten. Dan hebben we beslist om er bedden te plaatsen om in de kapel te kunnen overnachten. De bedden zullen gemakkelijk op te vouwen zijn en in een kast kunnen weggestopt worden op het moment dat er een dienst is."