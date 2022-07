De Lijn zet extra bussen in naar Rock Werchter: "Dagelijks tussen de 60 à 100 chauffeurs extra"

"Dagelijks zetten we zo'n 60 buschauffeurs in om de festivalgangers veilig van en naar het festivalterrein de brengen", vertelt Ine Pieters van De Lijn. "Op donderdag verwachten we het meeste volk, dan zetten we niet minder dan 100 chauffeurs in tussen 7 uur 's ochtends en vier uur 's nachts om de feestvierders van en naar de camping en het festivalterrein te brengen. Op vrijdag, zaterdag en zondag rijden de bussen van 8 tot 4 uur. En op maandag kunnen festivalgangers tussen 7 en 14 uur met de pendelbussen huiswaarts keren."