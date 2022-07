Fietser (78) overleden na aanrijding met auto in Edegem

Kort voor 19 uur is een dodelijk ongeval met een fietser gebeurd in Edegem. Een man van 78 op de fiets werd aangereden door een terreinwagen. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

De bestuurder van de auto was in shock en kreeg bijstand van slachtofferhulp van de politie. De Prins Boudewijnlaan was een tijd versperd in de richting van Antwerpen. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.