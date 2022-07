Door droge voorjaar gaan heikikkers sterk achteruit in Limburg: op drie plaatsen is soort verdwenen

Op drie van de zeven vaste tellocaties is de heikikker niet meer waargenomen. "In het Kruisven in Dilsen-Stokkem, een geïsoleerde locatie, is de soort nu al vier jaar niet meer waargenomen", vertelt Engelen nog. "En eens dat de soort op zo'n plek weg is, komt ze niet meer terug. In het telgebied van de Mechelse Heide hebben we vastgesteld dat de heikikker op twee van de drie locaties is verdwenen. Maar omdat er daar op 1 ven wel nog heikikkers leven, denken we dat de populatie zich daar nog kan herstellen."