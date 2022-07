Eerste Zeeuwse mosselen in Antwerpen gearriveerd met echte mosselkotter

Heel wat liefhebbers kijken elk jaar uit naar het moment waarop de nieuwe Zeeuwse mosselen klaar zijn om in de pot te gooien. Vandaag arriveerden de eerste van dit seizoen in Antwerpen. Vanaf morgen liggen ze in winkels en supermarkten in het hele land. Het gaat nu om bodemcultuurmosselen, die elk jaar iets later zijn dan hangcultuurmosselen.

"Hangcultuurmosselen groeien aan touwen, bodemcultuurmosselen op de grond", legt Werner Postma uit van mosselbedrijf Roem van Yerseke. "Het verschil zit in de smaak en in de dikte van de schelp. Hangcultuurmosselen zijn wat zoeter, bodemcultuurmosselen wat zilter. Die laatste moeten zich ook meer weren tegen de natuurlijke elementen en kweken daardoor een dikkere schelp." Die schelp zorgt er ook voor, dat ze niet zo snel breken wanneer de mosselpot opgeschud wordt.