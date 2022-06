Franse hoofdzetel van Tereos gaat 1 miljoen euro investeren in afdeling in Aalst

Het management van de Franse hoofdzetel van suiker- en zetmeelfabrikant Tereos gaat 1 miljoen euro investeren in een nieuw labo op de site in Aalst. De stad zelf is tevreden met de investering, want er komen 8 vacatures bij voor hoogopgeleiden. Maar de actiegroep Terexit, die het bedrijf weg wil uit het centrum, vraagt zich af of het management wel weet wat er allemaal gebeurt in Aalst.