Half miljard naar privésector om sociale woningen te bouwen

Dat er geld voor sociale woningen doorgeschoven zou worden naar privéprojecten, botste begin dit jaar nog op veel kritiek. Minister Diependaele is tevreden dat een compromis uit de bus gekomen is: "Ik denk dat het een goede oplossing is, waarbij we enerzijds het aanbod aan sociale huurwoningen versterken door de privésector te betrekken. Anderzijds is het goed dat er een aanbod komt voor de onderste kant van de private huurmarkt. Aan die twee punten hebben we het meeste nood vandaag."