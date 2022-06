Ghislaine Maxwell krijgt 20 jaar cel voor betrokkenheid bij misbruik van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein

Maxwell zei niet schuldig te zijn. Haar advocaten hebben het idee dat zij gestraft wordt omdat Epstein zelf niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden. Ze probeerden dit jaar nog om een nieuw proces te openen, omdat een van de juryleden had verzwegen zelf seksueel te zijn misbruikt, maar de rechter in New York oordeelde dat het proces van Maxwell eerlijk is verlopen. In het dossier kwam overigens ook de Britse prins Edward in opspraak.

Het proces tegen Ghislaine Maxwell is één van de meest in het oog springende zaken die uit de MeToo-beweging is voortgekomen. Samen met de rechtszaken tegen filmproducent Harvey Weinstein en zanger R Kelly.