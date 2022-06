Groen legt voorstel neer om recht op abortus te verankeren in de grondwet

Een aantal van die partijen is gewonnen voor een verankering van het recht op abortus in de grondwet. De PS en de MR kwamen afgelopen weekend al met het idee op de proppen. Open VLD is het daarmee eens, zei Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten in "De zevende dag".

Maar andere partijen zijn beducht voor een overhaaste aanpassing aan de grondwet. Hier en daar wordt ook verwezen naar het wetsvoorstel om abortus te versoepelen, dat aan het begin van de legislatuur in de Kamer kwam, maar na verzet van CD&V in de koelkast terechtkwam. PVDA dient nu een wetsvoorstel in om dat voorstel opnieuw op de agenda van de Kamer te plaatsen.

Het wetsvoorstel van de PS, dat steun krijgt van Ecolo-Groen, Open VLD, Vooruit, MR, PVDA en DéFI, breidt de termijn voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit naar 18 weken, haalt die uit het strafrecht en verkort de bedenktijd tot 48 uur. Het was één van de knelpunten bij de onderhandelingen over de regeringsvorming, net vanwege het verzet van CD&V. Die partij wil het verslag van een multidisciplinaire wetenschappelijke commissie afwachten, zoals voorzien in het regeerakkoord.