Hulpdiensten houden grote rampoefening op Noordzee: "Olievlek nagebootst en opgeruimd"

Het aantal olievervuilingen op de Noordzee waarbij een opruimactie noodzakelijk was, is de laatste jaren sterk gedaald. Vorig jaar werd zelfs geen enkele olielozing vastgesteld in de Noordzee. "Maar een ongeval blijft altijd mogelijk", klinkt het bij de minister. "Het toenemend transport van olie over water als gevolg van de oorlog in Oekraïne verhoogt het risico op dergelijk type incident. We houden alles goed in de gaten."