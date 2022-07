In Gentbrugge komt een transitiehuis om gevangenen voor te bereiden op een leven na de gevangenis

In de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge opent begin volgend jaar het tweede transitiehuis van ons land. Zestien gevangenen gaan er het laatste deel van hun straf uitzitten voor ze opnieuw terecht komen in de samenleving. Uit buitenlandse studies blijkt dat door intensieve begeleiding de kans om opnieuw misdrijven te plegen kleiner zou zijn. Het transitiehuis in Gentbrugge is het tweede in ons land. In 2019 is in Mechelen het eerste geopend.