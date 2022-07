Jetselaan in Koekelberg krijgt verkeersdrempels op plek van gevandaliseerde flitspaal

"De Berlijnse kussens zouden er “in de nabije toekomst” komen op de plaats op de Jetselaan waar nu een flitspaal staat", legt Desmet uit. De flitspaal die zondagnacht werd omver geduwd door vandalen. "Het is crimineel gedrag, maar ook levensgevaarlijk", aldus Desmet. "De camera’s staan er om de verkeersveiligheid te verhogen. We zullen flitspalen blijven zetten tot we aan nul verkeersdoden zitten. We laten ons zeker niet intimideren door zulke parktijken.”