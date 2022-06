Jongeman die 82-jarige vrouw verkrachtte toen ze haar hond uitliet op Antwerpse Linkeroever krijgt 15 jaar cel

De rechter in Antwerpen heeft een 23-jarige man veroordeeld tot 15 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij had in september vorig jaar een vrouw van 82 verkracht toen ze haar poedel uitliet op de Antwerpse Linkeroever. Het slachtoffer kreeg ook zware slagen en trappen waardoor de beklaagde ook schuldig werd bevonden aan poging tot moord.