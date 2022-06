Juridische tegenaanval op abortusverbod in Louisiana: rechter houdt strengere wet voorlopig tegen

Een rechter in de Amerikaanse staat Louisiana heeft enkele wetten geschorst die vrouwen in de staat verbiedt om een abortus uit te laten voeren. De staat had die verstrenging onmiddellijk laten ingaan na het vonnis van het Hooggerechtshof over "Roe vs. Wade", maar moet nu dus terug naar de tekentafel. Een kleine juridische overwinning van voorstanders voor de vrije abortuskeuze dus, maar die lijkt maar een kwestie van uitstel te zijn.