Luc De Vos is in Gent vereeuwigd met een muurschildering: "De man zoals hij was, volks en echt"

De muurschildering is 12 meter hoog en toont de zanger op het podium. Street artist Michel Steppe koos voor een speciaal beeld van Luc De Vos. "Het is maar één keer gebeurd dat Luc De Vos op het podium in korte broek optrad. En dat toont hoe hij was, daar komt het op neer. In korte broek, met zijn gitaar en een stralende uitdrukking op zijn gezicht. Samen met de vrouw en de zoon van Luc hebben we een foto gekozen die hem echt typeert, Luc zoals hij was. Het is een schildering in zwart-wit, omdat dat tijdloos is, dat gaat altijd mee."