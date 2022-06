Luchthavenpersoneel opgepakt in SKY ECC-onderzoek naar drugssmokkel

Het onderzoek startte nadat de douane op de luchthaven van Zaventem in februari en maart van vorig jaar twee achtergelaten reiskoffers ontdekte. In de koffers bleek 25 kg en 12 kilogram cocaïne verborgen te zitten. "Het onderzoek, gevoerd door de federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde, kwam in een stroomversnelling na de operatie Sky”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Dankzij deze operatie konden gekraakte berichten in verband gebracht worden met de achtergelaten koffers. Al snel werd duidelijk dat er sprake was van ‘airport crime’ en dat de cocaïnesmokkel georganiseerd werd met hulp van binnenuit de luchthaven. De criminele organisatie kon rekenen op de medewerking van een aantal luchthavenmedewerkers die meehielpen met de smokkel.”