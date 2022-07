Man krijgt vier jaar cel voor granaataanslag in Borgerhout

De granaat was volgens DOVO van ex-Joegoslavische makelij. Op de garagepoort van het huis waar de auto stond was met verf gespoten dat de bewoner een informant was. De bewoner had een tijdje na de aanslag opgevangen dat de man die nu is veroordeeld door zijn familie was ingeschakeld om de klus te klaren na een discussie tijdens een shisha-bijeenkomst bij hem thuis. Op de lepel van de granaat werd inderdaad het DNA-profiel van de man aangetroffen. Zelf beweert de man dat hij niets met de aanslag te maken heeft.