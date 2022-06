Man steekt werkneemster neer in Delhaize in Hasselt: personeel zwaar onder indruk, winkel zeker dicht tot morgen

"Na het incident is aan klanten gevraagd de winkel te verlaten en zijn de deuren gesloten", gaat Roel Dekelver verder. "Het parket is momenteel bezig met een onderzoek en ook onze eigen diensten zullen de zaak onderzoeken. Indien nodig worden maatregelen genomen maar dat is nog te vroeg. Eerst moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd."

"Geweld, verbaal of fysiek, naar onze medewerkers toe is ontoelaatbaar", besluit Dekelver. "Onze bezorgdheid gaat nu in de eerste plaats naar de slachtoffers. Zoiets als vandaag gebeurt zelden. Het personeel in Hasselt is zwaar onder de indruk. De werknemers krijgen psychologische ondersteuning en we zullen zien of de winkel morgen opnieuw kan open gaan."