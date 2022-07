Man uit Deurne krijgt zes jaar cel voor seksueel misbruik van stiefdochters

De oudste dochter vertelde dat het misbruik geduurd had van haar negende tot haar elfde. Ze sprak over ongepaste aanrakingen, maar tot een verkrachting was het nooit gekomen. Toen ze begon te menstrueren, was de beklaagde zich aan het jongste meisje beginnen te vergrijpen. Bij haar was wel sprake van verkrachting. Beide meisjes vertelden ook dat hun stiefvader hen sloeg wanneer hij boos was. Hij gebruikte soms een schoen of een riem. Beide slachtoffers hadden posttraumatische stressstoornisklachten.

De beklaagde ontkende alle feiten. Hij beweerde dat zijn stiefdochters door hun moeder waren opgestookt omdat ze aan het scheiden waren. Maar de rechter geloofde de meisjes, en veroordeelde de man tot zes jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.