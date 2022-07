Markt in Tongeren zit al hele dag zonder elektriciteit

De stroompanne is een streep door de rekening van het ijssalon. "Ook een hele grote bestelling van de Delhaize stond hier klaar. We zouden vandaag ook ijsjes gaan scheppen in een school. Maar alles is om zeep. Een bevriende collega heeft me gelukkig uit de nood geholpen, hij heeft ijs voor mij gedraaid. Zo hebben we de 400 kinderen toch een ijsje kunnen bezorgen."