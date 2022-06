Meer dan 40 mensen dood aangetroffen in vrachtwagen in Texas

Immigratie is een omstreden politiek thema in de VS. Vorig jaar werd een recordaantal mensen opgepakt nadat ze zonder papieren de grens met Mexico overgestoken waren. Dikwijls gebruiken ze daarvoor zeer risicovolle en onveilige routes.

Het is niet de eerste keer dat er slachtoffers vallen. In 2017 overleden 10 mensen zonder papieren in een vrachtwagen die geparkeerd stond aan een vestiging van de supermarkt Walmart in San Antonio. In 2003 stierven 19 mensen in een vrachtwagen, ook al in San Antonio.

Drie jaar geleden deed zich een gelijkaardig drama voor in Europa. In Grays, in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk, werden 39 lichamen aangetroffen in een koeltruck. De slachtoffers waren van Vietnamese afkomst.