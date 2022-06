Meer dan de helft van de werknemers vindt hun loon onrechtvaardig

Dat werknemers kritischer worden wat hun loon betreft, heeft volgens professor en arbeidsexpert Anja Van den Broeck te maken met de stijgende levenskost en de concurrentie tussen werknemers: "Werknemers nu vergelijken zich meer met anderen en willen vooral het gevoel hebben dat hun loon rechtvaardig is vergeleken met dat van hun collega's en dat er een evenwicht is tussen het salaris en de prestaties en de verantwoordelijkheden die er tegenover staan. Enkel inzetten op een duidelijke communicatie over het loon en de groeiprojecten binnen een bedrijf volstaat niet. Het is heel belangrijk om een transparant loonbeleid te hebben, want wanneer dit er niet is, zullen werknemers zelf veronderstellingen maken en stijgt de ontevredenheid."