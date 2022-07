Minivoetbalploeg uit Brugge zoekt speelsters: "Volgend jaar willen we nieuwe competitie starten"

"We hebben zelf nog niet zo heel veel ervaring in het spelen van minivoetbal, dus verwachten we ook geen ervaring bij onze nieuwe speelsters. We willen in eerste instantie samen trainen, zodat we stap voor stap kunnen groeien. Zie het als een laagdrempelige, recreatieve ploeg die later wedstrijden wil spelen tegen andere ploegjes. Iedereen is alvast welkom bij ons."