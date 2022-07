 Mol zet drone in om de daken van site De Zwaan te inspecteren voor mogelijke herstellingen

Op de afstandsbediening van de drone is te zien wat er wordt gefilmd en daar worden dan foto's van genomen. "Zo krijgen we een zicht op de mogelijke problemen en weten we op welke termijn die moeten aangepakt", zegt Simon Verbeken, bouwadviseur bij de firma Freestone. "Dat kunnen losse leien zijn of problemen met dakafvoeren of goten. Daarna stellen we een onderhoudsplan op. Het weer zit gelukkig mee, de zon schijnt en er is weinig wind. Drones kunnen niet in alle weersomstandigheden uitvliegen. De klus is in een paar uurtjes geklaard." Daarna zal de gemeente dus een overzicht krijgen van de herstellingen die eventueel moeten gebeuren.