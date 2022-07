Mol zoekt maatschappelijk werkers maar vindt weinig kandidaten: "Gemeenten moeten zich beter verkopen"

"We kiezen voor deze formule omdat we merken dat de laatste jaren het aantal sollicitanten afneemt. We zouden daarom graag het negatieve beeld dat er blijkbaar vaak is over de sociale dienst van een gemeente opkrikken", zegt Kathleen Mariën van het OCMW. "We zijn zeker een aantrekkelijke werkgever maar dat is niet bekend genoeg. Veel mensen denken dat onze dienst enkel arme mensen helpt, maar we doen zoveel meer. Dat willen we vertellen tijdens die "speeddates" waar we ons aan de kandidaten voorstellen." Maatschappelijk werkers kunnen aan de slag bij verschillende diensten van het OCMW, waar ze onder meer ook in contact komen met senioren, anderstaligen of mensen met een beperking.