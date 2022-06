Als het regent in Parijs... wat leert het Bataclan-proces ons over het komende terreurproces in Brussel?

Zullen we ook dat te zien krijgen in Brussel? Dat is nog maar de vraag. Nu Salah Abdeslam de allerzwaarste straf heeft gekregen en weet dat hij nooit nog de gevangenis zal verlaten, heeft hij niks meer te verliezen. Dus waarom zou hij in Brussel nog moeite doen? Hetzelfde geldt voor zijn medebeklaagden Mohamed Abrini en Osama Krayem, al hebben die wel nog de mogelijkheid om ooit weer vrij te komen. Abrini en Krayem zullen in Brussel een grotere rol spelen dan Abdeslam: net zoals Abdeslam in Parijs, hadden zij zich in Brussel en Zaventem moeten opblazen, maar deden ze dat niet. Abrini werkte in Parijs mee met het proces, Krayem bleef meestal liever in zijn cel. Hoe zullen zij zich in Brussel gedragen?