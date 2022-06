Turkije verzet zich niet langer tegen NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden

De NAVO-lidstaten reageerden positief op de aanvragen, enkel Turkije lag dwars. Het verzet van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had te maken met de aanwezigheid in Finland, en vooral in Zweden, van groepen en personen die door de Turkse regering als "terroristisch" worden beschouwd of die in hun ogen te nauw aanleunen bij terroristische organisaties. Het gaat om Koerdische organisaties als de PKK en de Gülen-beweging.